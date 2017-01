O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou que o modelo eléctrico de Unidos Podemos é o de países "onde o están a pasar mal" e os residentes non teñen "nin medicamentos", en clara alusión a Venezuela, e rexeitou a nacionalización de empresas eléctricas como solución ás subas de prezo que se están a rexistrar estes días.

"Que o Estado sexa o propietario das compañías eléctricas iso en Occidente non existe", dixo o dirixente galego en declaracións en Fitur, onde visitou o 'stand' de Galicia, preguntado pola alza dos prezos e a proposta do voceiro adxunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, coordinador xeral de Esquerda Unida, de nacionalizar compañías eléctricas. "Os modelos que non funcionan non os queremos", agregou.

Núñez Feijóo explicou que o momento "é complicado" porque se reduciu a produción eléctrica cando está a crecer a demanda polo frío e engadiu que España está a exportar enerxía a Francia cando antes a compraba do país veciño.

"En renovables non producimos o normal nestas datas, en Galicia levamos con dificultade enorme dende o punto de vista hidroeléctrico porque deixou de chover e non hai vento para a nosa potencia eólica. Cando cambie o tempo haberá máis enerxía e baixará o prezo", engadiu.

Por outro lado, preguntado tamén polos problemas que a neve está a causar no sueste español, agregou que o actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "é do norte e sabe de temporais" para afrontar a situación. "E creo que a rede de estradas do Estado é das mellores de Europa", engadiu.