A xuíza apraza outros 10 días o desafiuzamento dunha familia viguesa para que Xunta e Concello a realoxen

A xuíza aprazará outros 10 días o desafiuzamento dunha familia de Vigo, os veciños Gerardo, Inés e os seus tres fillos, para que as administracións "se poñan en marcha" para conseguirlles outra residencia ante a súa situación "de vulnerabilidade", vivenda que pagarán co 'bono algueiro' da Xunta, a axuda ao aluguer do Concello de Vigo, e a Risga, que xa están a tramitar.

Así o comunicou este venres a presidenta da Federación de Asociación Veciñais de Vigo Eduardo Chao, María Pérez, tras reunirse xunto aos pais coa maxistrada que leva o caso, á que explicaron as condicións da familia: Ela está enferma, ningún ten traballo nin ingresos, e no seu actual piso acumulan unha débeda de ao redor de 3.300 euros.

Segundo explicou Pérez, a xuíza indicoulles que a documentación de oposición ao desafiuzamento se presentou "fóra de prazo" e ata o momento non se fixera constar a situación de vulnerabilidade, polo que o xulgado "non actuou". "É unha situación moi grave, nunca se tivo que producir o mal trago que pasaron, e máis habendo menores", selou.

Non obstante, este venres, tras a reunión, a xuíza puxo en marcha "o mecanismo" para paralizar o lanzamento outros 10 días --inicialmente estaba previsto para este xoves, pero no último momento conseguiuse aprazar ata o luns--, e están á espera de saber o día concreto en que se cumprirá o novo prazo. "Saímos contentos, con prudencia,", apostilou.

Neste sentido, indicou que confían en que antes de que finalicen os 10 días, as administracións consigan unha nova vivenda para realoxar a familia. "Esixiremos que así sexa, e faremos o que teñamos que facer para que así sexa, porque esta familia non pode quedar na rúa baixo ningún concepto", remarcou.

O pai de familia, Gerardo, recoñeceu que "aínda non está todo feito", pero "xa --ven-- unha saída, máis ou menos". "É un alivio", referendou a súa parella, Inés, que tamén pediu axudas para as familias da cidade que están na mesma situación. "Isto non llo desexo a ninguén, é inhumano. Menos plantitas e menos adornitos e máis humanidade", reclamou.

ONCE DESAFIUZAMENTOS EN TRÁMITE

Precisamente, a responsable do gabinete de benestar social e intervención socioeducativa da federación, Teresa García, comentou que na oficina municipal de benestar social que atende a zona do Casco Lanuxe de Vigo "hai a día de hoxe en trámite 11 desafiuzamentos", aos que se suma este caso que é atendido pola federación directamente.

"Nas oficinas municipais están a entrar desafiuzamentos continuamente", asegurou García, que considerou que se só nesta oficina hai 11 casos "concentrados nunha semana", extrapolar esas cifras ao resto de oficinas supón que "está a haber desafiuzamentos e situacións moi sangrantes na cidade".

"É algo que está a pasar nesta cidade; esperamos que de verdade poñan mans á obra e non haxa desafiuzamentos en Vigo", engadiu María Pérez, que mantivo que se hai un desafiuzamento na cidade "non hai partida" para dar resposta. "Que todo o mundo se conciencie de que non é só falar, as dúas administracións xuntas teñen que solucionar o problema", dixo.

EMPREGO

Neste marco, García admitiu que, aínda que tamén ten que haber axudas" para persoas sen recursos, o que ten que crearse en Vigo é un plan de emprego que dea solución a unha "situación insostible". "A xente o que quere é traballar, non vivir das axudas miserables que hai aquí", recalcou.

De feito, denunciou que a anulación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo, así como a actual situación da Área Metropolitana de Vigo, fai que "se estea a paralizar" tanto o asentamento de novas empresas que se queren establecer na zona como o emprego, e que contrariamente, "estéase a crear paro".