O deputado do PSdeG Luis Álvarez considerou que se a xustiza "está a investigar" o goberno municipal de Valga (Pontevedra), do Partido Popular, é porque "considera que hai motivos" para investigar" pero pediu "non prexulgar" e respectar "a presunción de inocencia".

En concreto, o alcalde deste concello, José María Bello Maneiro (PP), seis edís do seu actual equipo de goberno e outros dous exconcelleiros populares foron citados como investigados por un delito de prevaricación administrativa para declarar ante a xuíza do xulgado de instrución número 1 de Caldas nunha causa aberta polo suposto cobramento irregular de axudas de custo dende 1992.

Ao ser preguntado ao respecto, o parlamentario socialista recordou que o código ético do PSdeG marca que "se nalgún momento" ábreselle a un cargo socialista xuízo oral, aí esíxenselle "responsabilidades políticas" e o "abandono do cargo".

Por iso, asegurou que o PSdeG esperará "a ver cál é o pronunciamento da xustiza" ao respecto e se se "ábrelles xuízo oral" esixirán responsabilidades "con contundencia".

"Entendo que o Partido Popular porá a disposición da xustiza todo cando se lles pida e facilitará a investigación, que é o que facemos os outros cando se nos pide. A partir de aí, cando teñan conclusións, poderemos opinar do asunto", manifestou.