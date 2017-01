A deputada de En Marea no Congreso Alexandra Fernández (Anova) afirmou este venres que "non ten por que ser mala" unha portavocía rotatoria no partido instrumental, sempre que haxa "cultura de colaboración" e de que a formación sexa capaz de articular un "discurso homoxéneo".

Así o manifestou en declaracións aos medios, durante unha visita ás obras de construción da nova depuradora de Vigo, e a preguntas dos xornalistas sobre o proceso interno de primarias ao Consello das Mareas.

Fernández sinalou que "agora toca escoitar ás diferentes candidaturas" e "valorar" os diferentes proxectos que formulan, aínda que evitou se pronunciar en favor de ningún deses proxectos nin especular sobre o resultado das primarias. "É complicado facer apostas, porque hai diferentes organizacións", indicou, e avogou por "esperar" ao resultado das votacións e aos procesos internos de integración das diferentes "sensibilidades".

Con respecto ao debate sobre unha posible bicefalia entre a portavocía parlamentaria e a política de En Marea, a deputada sinalou que deben valorar "criterios de colaboración e non de competitividade". "Se dentro de En Marea hai capacidade de ter un discurso homoxéneo, entendemento entre as partes e cultura da colaboración, unha portavocía rotatoria non ten por que ser mala. Se se dá en termos de competición pode ser negativo porque se crean tensións", explicou.

Por outra banda, restou importancia a que varios militantes de Anova concorran ás primarias en diferentes candidaturas, e atribuíuno ao feito de que a propia organización nacionalista integra "diferentes sensibilidades".