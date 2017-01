O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, advertiu de que "non é certo" que a Xunta roce a ilegalidade coas súas medidas para axilizar as listas de espera dos centros sanitarios, e defendeu que se cumpre a normativa "ao pé da letra" logrando "unha resposta aceptable" para os pacientes tanto en calidade coma en tempo.

O titular de Sanidade responde así a un informe no que a asociación El Defensor del Paciente criticaba que o Sergas está a ofrecer a posibilidade de axilizar as operacións ofertando aos cidadáns clínicas concertadas, "penalizando" os que rexeitan a devandita opción pasándoos á lista de espera 'non estrutural' (que ten un prazo superior).

Vázquez Almuíña recordou que a Xunta cumpre unha normativa estatal "acordada por todas as forzas políticas", destacando que a espera media a nivel cirúrxico baixa 10 días respecto a decembro do ano anterior a nivel Galicia.

"Non nos queremos quedar aí", insistiu, para engadir que a creación das chamadas 'vías rápidas' permitiu situar a espera nunha media de 16 días para patoloxías graves (prioridade 1), que o titular de Sanidade considera "unha resposta aceptable".

Almuíña garantiu, neste sentido, que o Sergas segue traballando cos hospitais "ao 100% en todo momento" para que os cidadáns obteñan unha "boa resposta en tempo, pero sobre todo en calidade", buscando "que non se penalice ningún paciente".

Sobre outras cuestións, o conselleiro de Sanidade avanzou que chamarán "en breve" os sindicatos do sector, que reclamaban a convocatoria de mesa sectorial, a unha reunión para tratar as demandas sobre as condicións dos profesionais.

Neste sentido, defendeu que a estabilización dos equipos é "alta", alcanzando o 80 e o 82%, e recordou que dende a Xunta solicitaron ao Ministerio a eliminación das taxas de reposición para "poder ir máis alá".

Así mesmo, destacou que nos últimos anos e recuperaron "aspectos perdidos pola crise", como pagas extras ou días de libre disposición. "E este ano incrementaremos unha cantidade económica importante", sinalou.

MONTECELO

Finalmente, preguntado sobre os plans para o novo Hospital de Montecelo, considerou que a Xunta segue os prazos marcados, cun presuposto dun millón de euros reservado este ano.

Neste sentido, impulsarase o plan funcional, xa adxudicado á empresa, e que se presentará en próximos días para traballar cos profesionais no deseño e en "todo o que vai levar o novo Montecelo".

Por outra parte deseñarase o plan sectorial cos volumes, a urbanización necesaria e os viais para poder iniciar a expropiación, e poder iniciar a construción a partir de 2018, cando o presuposto "se incrementaría de forma notable".