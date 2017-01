En Marea esixe información sobre o calendario de obras da EDAR de Vigo e garantías para os veciños afectados

En Marea presentou unha batería de preguntas no Congreso dos Deputados dirixidas ao Ministerio de Medio Ambiente para esixir información sobre o estado das obras da nova estación depuradora (EDAR) de Vigo, que "xa tiñan que estar acabados en xullo de 2016", así como sobre as consecuencias deses traballos para os veciños e traballadores das zona, para os que reclama "unhas garantías mínimas de habitabilidade" e "seguridade".

Así manifestouno a deputada Alexandra Fernández, que este venres visitou o lugar onde se constrúe esta infraestrutura e, xunto co voceiro de Marea de Vigo, Rubén Pérez, se reuniu con veciños afectados por "olores, gases e ruídos".

"En todo o que rodea á depuradora de Vigo hai un escurantismo brutal, unha falta de transparencia enorme, e queremos que os veciños poidan coñecer a situación das obras e da finalización, tanto no que ten que ver co emisario submarino (...), como a ampliación ou a planta de biogas prevista", aseverou, ao tempo que advertiu de que non só hai veciños e traballadores afectados, senón que o sector pesqueiro tamén alertou de "problemas que teñen que ver con contaminación" nas augas.

Pola súa banda, o voceiro de Marea de Vigo, Rubén Pérez, advertiu de que a decisión de construír unha "macrodepuradora" en lugar de descentralizar a súa actividade, obriga a que haxa un "mantemento continuo" para evitar "desgustos".

A ese respecto, avanzou que o seu grupo municipal preguntará ao goberno local "se realmente está a auditar" a situación das vivendas e industrias próximas á obra, e recordou que os olores e "fugas" levaron mesmo a persoas ao hospital e obrigan moitos empregados de empresas próximas a "traballar con máscaras".