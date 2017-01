Un simposio reúne a expertos en Santiago para actualizar o estado da prevención e tratamento da obesidade grave

Un grupo de expertos reúnese este venres en Santiago de Compostela para compartir experiencias e abordar unha actualización das metodoloxías de prevención e tratamento da obesidade grave, un dos principais problemas de saúde da sociedade occidental e que sitúa a España como o país con "maior porcentaxe" entre a poboación infantil.

Así destacouse durante a inauguración do I Simposio do Grupo Galego de Tratamento da Obsesidad Grave, no que participaron, entre outros, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, os doutores Felipe Casanueva e Raquel Sánchez-Santos, e o presidente da SECO, Juan Carlos Ruiz de Adana.

Esta patoloxía podería afectar a un de cada cinco adultos no mundo, en palabras de Felipe Casanueva, polo que urxe compartir experiencias de xestión e proporcionar soporte para mellorar tanto en tratamento coma na prevención deste tipo de patoloxías nas idades máis temperás.

Nesta liña, a doutora Sánchez-Santos advertiu de que a obesidade se converteu nunha "pandemia mundial" con consecuencias "moi graves" para a poboación e asociada a patoloxías como ao diabete mellitus tipo 2, a hipertensión arterial, ou certas formas de cancro, entre outros.

En caso de que o avance da incidencia "siga así" entre a poboación infantil, podería levar a que esta xeración conte con "menor supervivencia" que a dos seus pais.

O titular de Sanidade considerou a obesidade grave como "un dos principais problemas de saúde pública", tanto pola súa elevada prevalencia coma polo seu morbilidade e as complicacións asociadas a esta patoloxía.

AVANZAR EN PREVENCIÓN

Para reverter esta situación, Vázquez Almuíña ve importante compaxinar tarefas de prevención, e promoción de hábitos de vida saudables cos avances en tratamento farmacolóxico e cirúrxico para os casos máis avanzados.

Iniciativas como o plan Xermola, favorecen a promoción dun exercicio axeitado a cada franxa de idade, ademais de programas de concienciación nas idades máis temperás e o control que se realiza nos menús dos comedores escolares dos centros educativos.

Por outro lado, o titular de Sanidade destacou os avances rexistrados na cirurxía bariátrica para conseguir eliminar a síndrome metabólica nos casos máis graves, nos que son necesarias outras medidas máis alá das accións de prevención e do tratamento farmacolóxico.