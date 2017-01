Correos ascende en Madrid os seus servizos para peregrinos do Camiño de Santiago

Correos leva á Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) un stand onde promove o Camiño de Santiago a través dos seus servizos específicos para peregrinos.

No stand, situado no pavillón 9, visitantes e empresas poderán coñecer de primeira man o 'Paq Mochila', servizo de transporte de mochilas e maletas de aloxamento en aloxamento que permite aos peregrinos facer o Camiño sen cargar con grandes pesos ás súas costas.

Así mesmo, tamén hai información do 'Paq Peregrino' un paquete específico para que os peregrinos poidan enviar as súas maletas a calquera oficina de Correos do Camiño ou ben de volta á casa ao finalizalo.

Do mesmo modo, a compañía ofrece o 'Paq Bicicleta', o servizo para que peregrinos ou outros viaxeiros poidan enviar as súas propias bicicletas para facer o Camiño ou outras rutas ciclistas. Correos envíaas aseguradas e nunha embalaxe especial para que "apenas teñan que desmontala".

Correos creou unha páxina web específica para o Camiño de Santiago -www.elcaminoconcorreos.com- con información detallada das diferentes rutas, aloxamentos e cos consellos de máis de 150 carteiros, que dan consellos e pistas aos peregrinos sobre os cantos que non deberan perderse.