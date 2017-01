O tempo medio de espera no Chuac para unha operación urxente é de 17,3 días, tres menos que en 2015

O tempo medio de espera para unha intervención cirúrxica urxente foi en 2016 no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) de 17,3 días, fronte aos 20 días do ano anterior, segundo informa a Xerencia de Xestión Integrada. Mentres, o ano pasado máis de 27.641 persoas foron intervidas en cirurxías programadas, 347 operacións máis que o exercicio anterior.

Sobre o tempo de espera en pacientes con patoloxías de 'prioridade 2', asegura que se reduciu "en case dous días". Así mesmo, engade que, en cifras globais, o número de pacientes que están á espera dunha intervención cirúrxica baixou en 758, "reducíndose o tempo medio global en sete días".

No que se refire á área sanitaria coruñesa, indica que hai 706 pacientes menos en lista de espera, mentres que o tempo medio global baixou en sete días, para os casos menos graves, e case en tres en 'prioridade 1'.

CONSULTAS EXTERNAS

Na área de consultas externas do Chuac, realizáronse un total de 199.679 primeiras consultas, case 5.000 consultas máis que no mesmo período que o ano anterior, mentres que se reduciu o tempo medio de espera para primeira consulta en máis de 13 días.

Por outra banda, sinala que a porcentaxe de primeiras consultas recibidas de Atención Primaria aumentou en 93.335 do 2015 á mesma data de 2016. No que se refire á teleconsulta, precisa que aumentaron 3.791. Pola súa banda, as asistencias de atención primaria incrementáronse en 18.173, segundo precisa no balance asistencial.

O número de ingresos hospitalarios realizados en 2016 foi de 40.563, o que supón 900 menos que no mesmo período do ano 2015. Mentres, nos servizos de urxencias do Chuac atendéronse o ano pasado a 170.239 persoas, 9.843 máis que no mesmo período do ano pasado.