Ence abre o prazo para a primeira convocatoria de axudas sociais incluídas no pacto ambiental asinado coa Xunta

Ence lanzou a primeira convocatoria do seu Plan Social para Pontevedra, Marín e Poio. A Comisión de Seguemento do Pacto Ambiental aprobou este venres nunha reunión celebrada na cidade do Lérez as bases do Plan Social e formalizou a súa primeira convocatoria, que terá un presuposto para este ano de 3 millóns de euros.

Dende este venres 20 de xaneiro e ata o próximo 20 de marzo, persoas físicas e xurídicas poderán solicitar as axudas correspondentes. Este Plan forma parte da política de "Responsabilidade Corporativa" da empresa e emana do Pacto Ambiental asinado pola compañía e a Xunta de Galicia o 28 de xuño de 2016.

O Plan Social contempla destinar ata 3 millóns de euros anuais ás devanditas axudas divididas en diferentes programas, "sempre que Ence poida acometer os investimentos comprometidos no Pacto Ambiental e na prórroga da concesión".

Estes investimentos están orientadas a "continuar impulsando a excelencia ambiental da fábrica e a súa competitividade, reforzando o seu emprego directo e indirecto", segundo recordaron fontes da empresa pasteira.

Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas ou xurídicas que presenten proxectos a desenvolver en Pontevedra, Marín ou Poio. Excepcionalmente, tamén poderán apoiarse proxectos noutras zonas sempre que se correspondan con "lugares nos que resulta relevante a actividade de Ence". Cada solicitante deberá indicar con que programa se vincula a súa actividade.

ACTIVIDADES DO PROGRAMA

Os programas e os presupostos asignados a cada un deles son os seguintes: 'Apoio e axudas a educación e cultura' (250.000 euros); 'Impulso ao emprendemento e a economía' (800.000 euros); 'Recuperación e coidado do ámbito' (250.000 euros); 'Impulso ao emprego especializado' (200.000 euros); 'Apoio ao deporte de base' (800.000 euros); 'Loita contra a exclusión social' (500.000 euros); 'Axudas veciñais diversas' (150.000 euros); 'Administración, xestión e comunicación' (50.000 euros).

Para o director de Ence Pontevedra, Antonio Casal, "é unha satisfacción poder lanzar este programa", ao tempo que destacou que a pastera está a "construír unha nova empresa", en alusión aos "grandes avances na xestión ambiental da fábrica".

Neste sentido destacou que a empresa ten "importantes proxectos para seguir avanzando nesa liña" e que quere "impulsar a parte social" algo que "loxicamente", é unha "satisfacción poder poñer en marcha unha iniciativa como esta".

As bases do programa, e toda a información, poden ser consultadas no sitio web 'www.ence.info/plansocialpontevedra'. Ademais, a empresa habilitou unha conta de correo para responder a calquera consulta relacionada co plan.

PACTO AMBIENTAL

O pasado mes de xuño asinouse o Pacto ambiental entre a Xunta e ENCE, que se concretou un mes despois a través da sinatura dun convenio con compromisos e presupostos concretos.

En total, a empresa comprometíase nese pacto a unha inversión próxima aos 200 millóns de euros distribuídos entre a implementación de melloras ambientais e de integración paisaxística na súa instalación de Lourizán, a creación de emprego, a posta en marcha de proxectos de investigación e desenvolvemento, a instalación de centros de bioenerxía ou a mellora do seu centro de coxeración de biomasa, entre outros.

Por outra banda, o convenio asinado un mes despois, desenvolve as achegas comprometidas por ENCE para a ampliación e mellora da estación depuradora de augas residuais urbanas (EDAR) dos Praceres, a dotación dun novo centro de investigación enfocado á creación de emprego especializado e a explotación sostible dos recursos forestais, ademais deste Plan Social, "destinado a materializar a política de responsabilidade social corporativa da empresa".