Román Rodríguez e o secretario de Estado de Educación visitan o CIFP As Mercedes, referente da FP en Galicia

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, visitaron este venres o CIFP As Mercedes, onde o Goberno galego realiza unha "importante obra" de ampliación que o converte nun "referente" das ensinanzas de Formación Profesional.

Durante a visita, Rodríguez destacou que o seu obxectivo foi que Marcial Marín coñeza "de primeira man" unha das "xoias" do sistema educativo galego, xa que este centro "está á cabeza" da innovación na formación profesional en toda Galicia.

Segundo o conselleiro, o CIFP As Mercedes "representa a aposta da Xunta pola FP, unha modalidade formativa que cada vez ten máis demanda e que presenta un alto grao de inserción laboral", xa que oito de cada 10 alumnos titulados sobre o conxunto dos activos teñen un emprego.

A Consellería de Educación aposta por "seguir afondando nunha oferta adaptada á demanda dos sectores produtivos", así como por continuar promovendo a FP Dual, a FP Básica e a FP a distancia para dar servizo a todo o alumnado.

Pola súa banda, o secretario de Estado de Educación indicou que este centro é "un expoñente" do que o Goberno central quere facer "no novo deseño do Plan Nacional de FP", xa que reúne ciclos tradicionais vinculados coas empresas e os sectores da zona, coa aposta pola vangarda con ciclos innovadores como é o de licenzas para drons.