O MAC proxectará unha selección de 50 películas do festival de curtametraxes 'Animacam'

O Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) acollerá a partir do 24 de xaneiro o Festival Internacional de Curtametraxes Animacam, presentando unha selección de 50 películas procedentes de 33 países dos cinco continentes, segundo informa a entidade.

O MAC será a sede na que se exhiban, do 24 ao 26 de xaneiro, de forma gratuíta, as películas finalistas a concurso que optan a recibir o Premio a Mellor Curtametraxe Internacional de Animación, dotado con 3.000 euros e que será outorgado polo Museo mediante as votacións dos asistentes.

O Festival Animacam conta nesta VI edición coa participación "dalgúns dos mellores directores e produtores no xénero da animación, destacando nomeados e galardoados nos premios Goya, como 'A nit de l'Oceà', ou en festivais tan representativos como Annecy en Francia ou Animamundi en Brasil", segundo sinala.

Ademais, destaca que as obras seleccionadas foron realizadas "por algúns dos profesionais máis recoñecidos dentro do xénero da animación e abranguen multitude de técnicas, subxéneros e temáticas," segundo engade.