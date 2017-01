O sindicato Unións Agrarias presentou este venres a 'Plataforma Resfarm', iniciativa europea que busca a promoción do uso de "enerxías limpas" no rural como "medio de aforro de custos que aumenten a súa competitividade" ou unha forma de "obter ingresos complementarios" nas industrias agrogandeiras.

A través dun comunicado, Unións informou sobre o inicio dun programa que recollerá "iniciativas e ideas cidadás" co obxectivo de "remover os obstáculos" que "impiden a implantación das enerxías renovables" no rural de Galicia e España.

Estas ideas serán trasladadas "directamente" ás "entidades que deseñan o futuro da enerxía na Unión Europea", así como ás Administracións españolas "con competencias na materia".

Así, Unións aposta por "propoñer cambios na lexislación", que na actualidade imposibilita "comercializar a enerxía producida" e penaliza "o autoconsumo", o que supón un "lastre" para que "os agricultores e gandeiros de España incorporen esta oportunidade de negocio".

Así mesmo, continúa o sindicato, o "impulso" das enerxías "limpas" no sector agrogandeiro "permitiría avanzar no cumprimento dos obxectivos da Comisión Europea marcados para España para o ano 2030", que fixan un "nivel mínimo" de uso de renovables "do 27%" fronte ao "15,6% que se rexistra na actualidade.