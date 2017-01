Apoio unánime na Cámara á xubilación anticipada de mariñeiros e a regularizar a potencia da baixura

O Parlamento galego pechou este venres dous acordos unánimes -tras senllas iniciativas presentadas polo BNG- en apoio da xubilación anticipada dos mariñeiros e para regularizar a potencia da flota de baixura.

Na comisión de Pesca, a Cámara aprobou mostrar o seu respaldo ás tripulacións embarcadas en buques que faenan en augas internacionais na súa reivindicación de que lles aplique o 0,4 por cento nos coeficientes redutores no cálculo da idade de xubilación.

Así, todos os grupos instan á Xunta a dirixirse ao Goberno central para revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para impedir a discriminación respecto aos que historicamente recoñecéuselles o 0,40 e mantelo para o resto de tripulacións destas embarcacións.

Tamén solicita o Parlamento unha revisión profunda do "caduco" modelo baseado na zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da pesca, "recoñecendo aquelas de maior penosidade, perigosidade" e aquelas que provoquen maior sinestralidade.

Ao respecto, Montse Prado (BNG) confía en que con estas medidas se poña fin a "unha anomalía" que discriminaba á flota palangreira cefalopodeira e arrastreira galega as embarcacións da cal non superasen os 70 metros de eslora ou as 1.000 toneladas, nunha "discriminación que solo se explica dende o descoñecemento da realidade do sector pesqueiro galego".

FLOTA DE BAIXURA

Así mesmo, o Parlamento deu luz verde por unanimidade -tras outra proposta do BNG- para demandar á Xunta a que tome "de inmediato" todas as actuacións precisas que permitan a regularización no tocante á potencia das 500 embarcacións pendentes da flota artesanal e de baixura que quedaron fóra do procedemento do procedemento impulsado pola lei 9/2007.

Segundo explica Prado, búscase que embarcacións "rematen sendo pasto de sancións ou sexan despiezadas baseándose na actual normativa europea".

Neste sentido, referiuse á actuación "desproporcionada" da Garda Civil no porto de Aguiño "co comiso de tres embarcacións de percebe", "precisamente por utilizar motores cunha potencia superior á declarada na documentación destas embarcacións", o cal "xerou unha grande alarma social e deixou sen o seu medio de vida aos seus titulares".

Por outra banda, nesta comisión o Grupo popular rexeitou outra iniciativa, defendida por En Marea, que buscaba equiparar os dereitos das traballadoras do mar ao dos homes.