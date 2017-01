Interceptan en Vigo un condutor co carné retirado que se fixo pasar polo seu irmán para eludir a sanción

Axentes da Policía Local de Vigo instruíron dilixencias xudiciais contra un varón que conducía un vehículo a pesar de ter intervido temporalmente o carné, e que ademais se fixo pasar polo seu irmán para tratar de eludir a sanción.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 10,00 horas deste xoves unha patrulla observou que unha furgoneta Citroën Berlingo estaba aparcada sobre un paso de peóns na rúa Santa Tegra, polo que procederon a formular a correspondente denuncia.

Nese tempo acudiu o condutor, que, ao pedirlle que se identificase, manifestou que perdera o seu DNI e o permiso de conducir, identificándose coas siglas C.V.M.

Os efectivos advertíronlle ata en cinco ocasións que facilitar datos falsos ou inexactos constitúe unha infracción da lei, se ben ratificou a información dada, entre a que dixo que non tiña irmáns.

Non obstante, ao comprobar a base de datos da DGT, os axentes comprobaron que o vehículo estaba a nome dun varón cos mesmos apelidos pero distinto nome, o que os fixo sospeitar da súa identidade.

Así, finalmente o home recoñeceu que os datos que dera inicialmente eran os do seu irmán. Con iso, verificouse que o irmán si tiña en vigor o permiso de conducir, mentres que el o tiña intervido ata o próximo 2 de febreiro por orde do Xulgado do Penal número un de Vigo. Ante todo isto, instruíronselle dilixencias xudiciais.

ALCOHOL E DROGAS

Así mesmo, sobre as 1,20 horas deste xoves a Policía Local interceptou durante un control situado en López Mora a un condutor que mostraba "claros síntomas" de consumir bebidas alcohólicas, pero que se negou a realizar a proba de alcoholemia, motivo polo que se lle formularon as correspondentes dilixencias xudiciais.

Ademais, na madrugada deste venres foron localizados dous veciños de Vigo, un de 28 anos e iniciais R.M.D., e outro de 30 anos e siglas B.P.F., os que ían ao volante tras inxerir drogas tóxicas.

Ambos os dous sometéronse á proba e deron positivo en tetrahidrocannabinol -THC-, polo que se lles abriron senllos expedientes sancionadores.