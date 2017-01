Arias Cañete e Feijóo participarán o xoves en Santiago nun 'Diálogo Cidadán' organizado pola Comisión Europea

O comisario europeo de Acción polo Clima e Enerxía, Miguel Arias Cañete, xunto co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participarán este xoves 26 de xaneiro en Santiago nun 'Diálogo cidadán' organizado pola Comisión Europea.

O acto terá lugar na capital galega no Hostal dos Reis Católicos, entre as 18,00 e as 19,00 horas.

O presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pediu aos membros da Comisión que debatan abertamente cos cidadáns co ánimo de restaurar a confianza en Europa, e neste marco convócanse os 'diálogos cidadáns'.

Así, os principais asuntos que se abordarán o xoves son: a unión da enerxía e a acción polo clima; o fomento do emprego, crecemento, inversión e competitividade; e os retos e prioridades da Unión Europea.