O decano dos avogados de Santiago, Evaristo Nogueira, insistiu en pedir "o pacto de Estado pola Xustiza tan demandado pola avogacía", ademais de agradecer "a receptividade para o diálogo do actual ministro" e solicitar "un trato xusto aos inmigrantes e demandantes de asilo".

Así o manifestou, segundo recolle a organización nun comunicado, durante a súa intervención nun evento organizado polo Colexio de Avogados de Santiago, que celebrou este venres a festividade de San Raimundo de Peñafort, cun acto central no que foron galardoadas a xuíza Ana López-Suevos, Nieves Santomé e Cáritas Diocesana.

Máis de trescentas persoas reuníronse no salón nobre de Fonseca, nun acto que estivo presidido pola secretaria de Estado de Xustiza, Carmen Sánchez-Cortés; o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda; e o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas; entre outras personalidades dos ámbitos político, xurídico e civil.

Sobre Nieves Santomé, decana dos letrados de Ferrol, e a receptora da medalla de ouro no apartado de Avogados, a entidade destaca que foi a primeira decana dun colexio de avogados de Galicia e a primeira muller en ocupar a presidencia do conselo da Avogacía Galega, "demostrando día a día o seu compromiso coa profesión".

No apartado de Non Avogados, a xunta de goberno do Colexio de Avogados de Santiago outorgou a medalla de ouro á xuíza Ana López-Suevos Fraguela. O seu recoñecemento lígase ao seu "compromiso, respecto e endendimiento da función e do labor da avogacía" como piar "fundamental" nun Estado de Dereito.

Tamén ao "encomiable traballo nos diversos xulgados nos que desenvolveu e desenvolve a súa función", pola concepción do dereito de defensa e "por ser firme defensora da normalización do uso do galego" na Administración xudicial, compromiso este "coincidente coa filosofía" do Colexio de Avogados de Santiago.

Á marxe das medallas de ouro, o VIII Premio Dereitos Humanos entregouse a Cáritas Diocesana polo seu labor constante en favor dos colectivos máis desfavorecidos da sociedade compostelana. "A sociedade ten unha débeda de agradecemento a institucións como Cáritas, cos seus voluntarios, que fan que o sufrimento se vexa cando menos paliado", apunta o Colexio

"CONDICIÓNS LABORAIS E RETRIBUTIVAS DIGNAS"

Todos os galardoados agradeceron a distinción e López-Suevos, quen dedicou a súa medalla ás súas compañeiras de profesión e ás activistas mulleres o traballo das cales avalou que ela poida ocupar hoxe un "espazo público", pronunciou o discurso máis reivindicativo.

Así, demandou xustiza "gratuíta" libre de taxas, áxil e ben dotada de medios; e unha administración xudicial "comprometida coa pluralidade lingüística e a multiculturalidad" de España.

Tamén reclamou "condicións laborais e retributivas dignas" para os traballadores da Administración xudicial fronte aos "intolerables ataques dos poderes públicos e fácticos". "Sen unha xustiza independente, unha sociedade non pode ser democrática", advertiu.

CORENTA ANOS DE EXERCICIO

Manuel Martín Gómez e José Antonio Suárez Espiñeira recibiron as insignias de ouro por cumprir corenta anos no exercicio da avogacía. Así mesmo, tivo lugar a ratificación pública do xuramento ou promesa por parte dos novos letrados.

O programa da festividade de San Raimundo de Peñafort comezou ás 18,00 horas cunha misa no altar maior da Catedral de Santiago, para dar paso ao acto solemne no salón nobre do Pazo de Fonseca. A xornada pechouse cunha cea de confraternización no Hotel Porta do Camiño.