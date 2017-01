O pai Ángel visitará Galicia por primeira vez para a Gala Solidaria de Mensaxeiros da Paz

O fundador da ONG Mensaxeiros da Paz, o Padre Ángel, desprazarase por vez primeira a Galicia con motivo da Gala Solidaria que esta institución celebrará o 21 de xaneiro no Casino La Toja, no Grove (Pontevedra), co obxectivo de recadar fondos para o labor que esta ONG está a facer cos refuxiados en Lesbos.

A impulsora desta gala, a directora comercial do Hotel Louxo-La Toja, María Arias, indicou que esta iniciativa "é un pequeno gran de area" para "paliar o drama que están a vivir en Lesbos, especialmente as familias e os nenos pequenos que chegan por centenares á illa grega".

O propio Papa Francisco tivo oportunidade de coñecer de primeira man o labor desta ONG na illa, enxalzando tanto a tarefa humanitaria de atención aos refuxiados que chegan como "a esperanza que lle dan a este colectivo".

A Illa de La Toxa será o lugar no que se darán cita as persoas que queiran contribuír ao traballo que o Pai Ángel leva adiante e onde terán a oportunidade de coñecer persoalmente este sacerdote, coñecido polo grande número de iniciativas que organiza en España os sen teito.

O Casino La Toja, que colaborou noutras ocasións con accións solidarias e ONG locais, acollerá a gala, na que se ofrecerá unha poxa de obras cedidas para a causa por pintores e escultores galegos como Ramón Conde, Andreas Ruiz, Camilo Sieira e Alfonso Rivera de Aguilar.

Ademais, haberá un desfile de moda e de xoias, da man de Noelia Peña Jewels e da Escola de Xoiaría do Atlántico; actuacións musicais a cargo de Avalom e do Centro Dramático Clandestino e coctelería e blackjack benéfico.

Ademais, para todo aquel que queira colaborar co evento pero non poida acudir á gala, a organización dispuxo unha fila 0 para poder facer a súa contribución a esta causa -IBAN ES21 0049 5104 1120 1606 3667 e concepto: Fila0-Cea Benéfica La Toja-.