O Parlamento galego conmemorará este sábado os 35 anos do autogoberno de Galicia

O Parlamento autonómico acollerá este sábado, día 21 de xaneiro, un acto institucional conmemorativo dos 35 anos do autogoberno de Galicia.

O acto coincide coa data na que se conmemora a toma de posesión do primeiro presidente da Xunta, Gerardo Fernández Albor, e "busca poñer en valor o papel central da Cámara no sistema autonómico galego", segundo informan por parte da institución.

Albor (Santiago 1917) tomou posesión como presidente da Xunta de Galicia por primeira vez o 21 de xaneiro de 1982 nun acto celebrado na Igrexa de San Domingos de Bonaval. Previamente, o 7 de xaneiro dese mesmo ano, pronunciaba o discurso de investidura no Parlamento galego reunido en Xelmírez.

A celebración forma parte da programación do 35 aniversario da constitución do Parlamento de Galicia, que tivo lugar o 19 de decembro de 1981 no Pazo de Xelmírez.

"ÓPTICA PLURAL"

O evento deste sábado foi organizado dende unha "óptica plural", segundo destacan por parte da Cámara. Contará coa intervención de exdeputados dos grupos parlamentarios da primeira lexislatura da Cámara galega.

O presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, considera que actos como o previsto para este sábado "permiten render homenaxe" aos protagonistas "da Galicia contemporánea", ao tempo que "contribúen a divulgar o seu traballo entre a sociedade galega", segundo manifestou.

Santalices estima que ese labor divulgativa resulta "especialmente interesante" no referido á xuventude galega que "naceu e creceu en democracia e descoñece en boa medida a xénese da Autonomía".