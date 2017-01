Compromiso por Galicia celebrará este sábado en Teo (A Coruña) o seu II Congreso Nacional, co que buscan o "relanzamento do partido" mediante a renovación da súa dirección, a súa organización e da nova estratexia enfocada cara ás eleccións municipais de 2019.

En rolda de prensa, o secretario nacional de Comunicación da formación, Manoel Vello, definiu a cita como "a máis importante" tras o congreso de constitución da entidade e no que, co lema 'Renovando o galeguismo', impulsarán a "actualización do partido" tras máis de catro anos de percorrido e de cambios entre as persoas que formaban parte do proxecto.

Nesta xornada abordaranse tres documentos de análise e as correspondentes emendas dos afiliados sobre os estatutos da organización, de tese política sobre o marco ideolóxico e a estratexia política enfocada ao traballo da formación nos próximos meses e coa mirada enfocada nos comicios municipais de dentro de dous anos.

Así mesmo, escollerase a nova dirección e o Consello Político Nacional con 41 candidatos, ademais da secretaría xeral, que conta con Juan Carlos Piñeiro (liderou a lista por Lugo nas autonómicas) como único aspirante tras a renuncia de Xoan Bascuas a repetir no posto.

Á cita acudirá, ademais, unha representación do EBB, formación coa que compromiso compartiu candidatura nas pasadas eleccións europeas.

"FÓRA DOS EXTREMOS"

O lema deste II Congreso, destacou Vello, fai referencia á afirmación do "espazo político galeguista", que estivo "sen articular durante moito tempo" e que CxG asume dende unha posición "moderada, progresista e dentro dunha España plural".

Neste sentido, a formación aposta por "seguir renovando ese campo ideolóxico", con "moita ilusión" polo camiño percorrido ata o momento que lles levou a lograr a alcaldía nos municipios de Lalín e de Muros.

"Con moita ilusión e con toda a humildade", sinalou, para insistir que CxG busca "xogar un papel fóra dos extremos", conscientes da "suma dificultade" que supón a falta de representación da formación no Parlamento galego á hora de visibilizar a súa actividade política.

A pesar diso, destacou que existe un "convencemento" de que CxG asuma "este traballo" e esta "débeda histórica" coa militancia galeguista, "fóra de extremismos" e de "independentismos".