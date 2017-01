Lídia Senra (AGEe) inicia esta semana unha rolda de encontros coas confrarías galegas

A eurodeputada de AGEe, Lídia Senra, comezará esta semana unha serie de encontros coas confrarías galegas co obxectivo de tomar contacto directo co sector e consensuar as emendas que presentará á Proposta de Regulamentación do Parlamento Europeo e do Consello sobre a conservación de recursos pesqueiros e a protección de ecosistemas mariños con medidas técnicas.

Concretamente, Senra estará este sábado, día 21, na Confraría de Corcubión, onde convocou a todos os mariñeiros interesados a asistir ao encontro.

A política de AGEe recordou que as medidas técnicas que ten en mente modificar a UE establecerán cambios nas normas que regulan, en como e onde se pode pescar e en relación ás artes de pesca, entre outras cuestións.

Despois de Corcubión, a eurodeputada fixou reunións co sector en A Pobra do Caramiñal e Poio (28 de xaneiro), uns encontros que continuarán no mes de febreiro.