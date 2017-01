O COB cae na recta final

Ficha técnica

Ourense Provincia Termal 79: Christian Díaz (4), Mitrovic (8), Zarko Jukic (0), Dmitr Flis (16), Fran Guerra (18) –cinco inicial- Diego Kapelan (18), Kyle Hittle (11), Devin Wright (4), Martín Rodríguez (0) e Tomás Fernández (0).

Retabet.es Gipuzkoa 85: Ricardo Uriz (8), Sergi Pino (16), Jackson Capel (9), Mike Carlson (19), Slezas (2) –cinco inicial- Lander Lasa (6), Xabi Oroz (5), Joan Pardina (8), Ndoye (10) e Simeonov (2).

Parciais: 17-18, 17-15 (34-33), 24-22 (58-55), 21-30 (79-85).

Árbitros: Esperanza Mendoza Holgado e Jesús Martínez Prada. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 21ª xornada da LEB Ouro no pazo Paco Paz de Ourense.

Fran Guerra tenta taponar a Ndoye. | Fonte: Carlos Domarco (COB)

De poder a poder cun candidato ao ascenso. O COB chegou 72-72 a menos de dous minutos do final, pero Gipuzkoa non errou nos instantes finais e sumou 13 puntos sen fallo. Os erros propios -unha perda de balón e dúas triplas- condenaron a Ourense no Paco Paz. Ao final, 79-85. Ourense Provincia Termal queda con 12 vitorias, 15 suma xa Gipuzkoa.

Tralos instantes iniciais de tanteo, os puntos de Fran Guerra deron unha lixeira vantaxe a Ourense (11-6). Nemanja Mitrovic anotou dende 6,75, pero os puntos de Uriz e Sergi Pino puxeron a Gipuzkoa por diante (14-15). Tempo de Gonzalo García, co COB espeso en ataque, pero a segunda tripla de Mitrovic devolveu a igualada tralos dez primeiros minutos: 17-18.

Kyle Hittle puxo por diante a COB con dúas triplas (25-21). Kapelan sumou outra (28-24), pero os ourensáns pasaron máis de catro minutos sen anotar, e Gipuzkoa acadou un parcial de 0-7 para poñerse 28-31. Reaccionou COB, e ao descanso, 34-33.

Á volta de vestiarios, Ourense encaixou 17 puntos en pouco máis de cinco minutos. As triplas de Jackson Capel (dúas) e Uriz deron a máxima vantaxe no Paco Paz a Gipuzkoa (42-50) malia o tempo de Gonzalo García. Fran Guerra e as triplas de Hittle e Flis fixeron reaccionar ao COB, que acadou un parcial de 15-5 para chegar por diante (58-55) aos últimos dez minutos.

O COB acusou o discreto partido de Christian Díaz. | Fonte: Carlos Domarco (COB)

No último cuarto, Ourense encaixou 30 puntos, imposible así tumbar a Gipuzkoa. Lander Lasa e Carlson dende 6,75 e tres canastras de Ndoye e COB estaba por debaixo (66-69). Flis igualou o partido 72-72 malia outra tripla de Pardina. Nos últimos dous minutos, a veteranía do rival non deu opcións a COB. Carlson anotou 5 puntos consecutivos, Díaz perdeu un balón no peor momento e Ourense caeu polos pequenos detalles. Ao final, 79-85. Segunda derrota consecutiva de COB (CB Prart e Gipuzkoa) no Paco Paz.