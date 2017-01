O investigador Paolo Caucci von Saucken, Premio Internacional Aymeric Picaud sobre o Camiño de Santiago

A LIGA de Asociacións de Xornalistas do Camiño de Santiago, que agrupa preto de 2.000 profesionais da información, decidiu por unanimidade outorgar o IV Premio Internacional Aymeric Picaud del Camino de Santiago, ao investigador, xornalista, ensaísta e veterano difusor do Camiño de Santiago, o catedrático italiano Paolo G.Caucci Von Saucken.

Para a LIGA, que inclúe ás asociacións de Navarra, Aragón, La Rioja, Palencia, Burgos, León, Lugo e Santiago de Compostela, todas elas membros de Federación Española de Xornalistas, Paolo Caucci representa, segundo recolle a acta do xurado, "toda unha vida dedicada a promover os valores jacobeos, a protección do Camiño e a difusión internacional do fenómeno da peregrinación como esencial para a cultura de Europa".

Os xornalistas tamén indicaron que "a transcendencia xornalística, crítica e pública da cuantiosísima obra de Caucci está fóra de toda dúbida e é merecedora da autorizada opinión dos mellores expertos na materia".

Por último, destacouse a "permanente presenza activa no Camiño con loables iniciativas como a apertura dun albergue tradicional en San Nicolás, Burgos, promovido pola Confraternita de San Jacopo de Perugia, Italia, que preside".

O acto de entrega do IV Premio Internacional Aymeric Picaud, terá lugar este sábado 21 de xaneiro no Hostal Parador Nacional de San Marcos, na cidade de León, e, entre outros patrocinadores, conta con sinaturas como Editorial Siloé, de Burgos e Correos de España.