Feridas tres persoas nunha colisión en Rois (A Coruña) e outras dúas nun choque en Moaña (Pontevedra)

Tres persoas resultaron feridas nunha colisión rexistrada na noite do venres no termo municipal de Rois (A Coruña) e outras dúas en choque múltiple en municipio de Moaña (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, un accidente entre dous coches rexistrado sobre as 20,50 horas do venres na AG-52, ao seu paso por Rois, saldouse con tres persoas feridas, todas elas evacuadas a un centro hospitalario.

O sinistro tivo lugar á altura do desvío de Negreira, en sentido Noia. Foi un particular o que chamou o 112 Galicia para informar dos feitos, tras o que se alertou a Urxencias Sanitarias e ao GES de Bríos e de Padrón. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Guardia Civil de Tráfico.

Tras o accidente quedaron restos na vía, polo que tamén foi necesaria a intervención do persoal da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI).

Por outra banda, un choque múltiple no que se viron implicados tres vehículos sobre as 18,45 horas do venres deixou dúas persoas feridas en Moaña. En concreto, o sinistro tivo lugar nunha vía de Verdeal, na parroquia de Domaio.

Foi un particular o que contactó co 112 Galicia para informar do accidente, polo que se alertou os Bombeiros do Morrazo, a Urxencias Sanitarias e á Guardia Civil de Tráfico.

As dúas persoas feridas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.