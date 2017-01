Bombeiros de Vigo apagan nunha nave abandonada un lume en colchóns usados por indixentes

Efectivos de Bombeiros de Vigo apagaron nunha nave abandonada situada na rúa Jacinto Benavente, un lume declarado nuns colchóns que supostamente utilizan indixentes que habitan dentro.

Segundo informaron fontes de bombeiros a Europa Press, os feitos aconteceron pasadas as 3,10 horas deste sábado, despois de que recibisen un aviso da Policía Local de que había un incendio nunha nave abandonada.

Unha vez no lugar, os efectivos de bombeiros atoparon un pequeno lume nuns colchóns, polo que lles botaron auga para apagar as lapas. Sospeitan que as mesmas puideron producirse por unha cacharela.

Por outro lado, os Bombeiros de Vigo tamén acudiron de noite a apagar un incendio nunha vivenda da rúa Santa María de Oia, onde se queimou a campá da cociña ao prenderse unha tixola. Así mesmo, na avenida de Castelao, á altura do 66, arderon dous colectores, ao incendiarse un e propagarse as lapas ao segundo.