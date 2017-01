O BOE publica o Real Decreto sobre cláusulas chan

O Boletín Oficial do Estado publicou este sábado o Real Decreto-lei aprobado este vés polo Consello de Ministros, que articula medidas urxentes de "protección de consumidores en materia de cláusulas chan".

A publicación da norma implica que dende agora están en vigor as medidas adoptadas polo Executivo despois de que a Xustiza europea cancelase a validez destas cláusulas hipotecarias, así como as condicións para levar a cabo as reclamacións de devolución do importe pagado de máis aos bancos.

A nova norma considera a posibilidade de iniciar accións xudiciais pero establece tamén un mecanismo extraxudicial para que bancos e consumidores poidan chegar a un acordo sen necesidade de iniciar unha reclamación nos xulgados.

Ademais, dá tres meses aos bancos para chegar a un acordo co consumidor para resolver as reclamacións. A vía xudicial quedará aberta no caso de que o cliente non quede satisfeito coa oferta do seu banco, segundo explicou en rolda de prensa o ministro de Economía, Luis de Guindos.

Este Real Decreto obriga as entidades de crédito a poñer en marcha no prazo máximo dun mes a contar dende a entrada en vigor do decreto as medidas necesarias para dar cumprimento a esta vía extraxudicial. Ademais, os bancos deben garantir que o sistema é coñecido por todos os consumidores con cláusula chan nos seus contratos.

Unha vez que o cliente dirixe a reclamación á entidade, esta deberá remitirlle un cálculo da cantidade a devolver incluíndo os intereses ou, alternativamente, as razóns polas que considera que a reclamación non procede.

Tras recibir a comunicación, o consumidor deberá decidir se está de acordo ou non. Se o está, a entidade realizará a devolución do efectivo nun prazo máximo de tres meses, aínda que tamén cabe a posibilidade de que a entidade e o cliente acorden outras medidas compensatorias alternativas, como a novación das condicións da hipoteca.

Nese caso, a aceptación por parte do cliente será manuscrita, tras ser informado debidamente do valor económico da medida alternativa.