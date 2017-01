O Colexio de Médicos da Coruña conmemorará o martes o centenario do 'Manual de Patoloxía Xeral' de Nóvoa Santos

O próximo martes, 24 de xaneiro, ás 20,00 horas, o Colexio Oficial de Médicos da Coruña (COMC) organizará un acto conmemorativo con motivo do centenario da publicación do 'Manual de Patoloxía Xeral' do doutor Nóvoa Santos, que viu a luz en 1916.

A xornada conmemorativa terá lugar na sede do Colexio en Santiago de Compostela. A presentación do acto, segundo informa a entidade colexial, correrá a cargo do presidente do COMC, Luciano Vidán, ao que seguirán as intervencións do catedrático de Oftalmoloxía Manuel Sánchez Salorio, co seu relatorio 'Nóvoa Santos: o libro, a muller e o máis alá'; e do catedrático de Neuroloxía José Castillo, coa 'Enfermidade e a senescencia dende Roberto Nóvoa Santos'.

Ambos os dous conferenciantes serán presentados polo presidente da Academia Médico-Cirúrxica de Santiago, Francisco Lado, e está previsto que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, se encargue de clausurar a xornada.

A primeira edición do 'Manual de Patoloxía Xeral', publicado en tres tomos, deu a coñecer a Roberto Nóvoa Santos nas altas esferas do mundo clínico.

O que comezaron sendo uns fascículos de apuntamentos para estudantes "convertéronse na obra de patoloxía máis difundida non só en España, senón tamén en Hispanoamérica", segundo apuntan as mesmas fontes.

"O doutor Nóvoa Santos, que se consideraba autodidacta, esforzouse sempre por manterse actualizado", segundo explica a entidade colexial, ao tempo que recorda que traducía do inglés, do francés e do alemán "todo o que caía nas súas mans, e ese foi o punto de partida deste 'Manua'l, que o consagraría como mestre indiscutible da fisiopatoloxía".

"Os profesionais viron nel a modernidade e a posta ao día dos coñecementos", segundo destaca o Colexio de Médicos da Coruña.