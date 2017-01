Detido un home acusado de múltiples estafas en Ourense e Irún

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home como presunto autor dun delito continuado de estafa tanto na provincia de Ourense, coma en Irún. A súa actividade delituosa transcorreu durante seis anos e o estafado supera os 280.000 euros.

A investigación levada a cabo pola Unidade de Delincuencia especializada e Violenta da Comisaría Provincial de Ourense comezou o 22 de decembro de 2016, data na que un cidadán denunciou en comisaría un individuo.

O denunciante explicou, segundo o relato policial, que supostamente vendéralle unha lavadora e un conxelador e que malia que o comprador aboou como anticipo a cantidade de 350 euros, nunca recibiu a mercadoría contratada.

A raíz desta denuncia o Grupo de Investigación da Comisaría de Ourense iniciou unhas pescudas que deron como resultado a aparición de novos prexudicados nos que se utilizou o mesmo 'modus operandi'.

Deste modo, o presunto estafador solicitaba unha fianza pola mercadoría vendida e non facía entrega desta nin devolvía o anticipo entregado. Na declaración dos prexudicados achégase unha descrición física do individuo, similar en todos os casos, e un dos vehículos usados por este, que resultou ser de aluguer.

DÉBEDA DE 3.000 EUROS

Tomada declaración ao dono da empresa de aluguer de vehículos, este manifestou que este individuo tiña unha débeda contraída coa súa empresa de 3.000 euros.

Por iso, os policías procederon á localización e detención do condutor do vehículo na tarde do día 18 de xaneiro, tras o que foi trasladado a comisaría para continuar coas dilixencias.

Unha vez identificado o presunto autor e no marco dos labores de investigación, a Policía Nacional comprobou que se trataba dun cidadán portugués, que fora detido no seu país en numerosas ocasións polos mesmos feitos e onde continúa tendo causas pendentes.

Á súa vez tamén descubriron que no ano 2010 en Irún puxera en marcha varias empresas para chegar a cabo supostas estafas de forma "piramidal". O detido, "contactaba coas súas posibles vítimas nos seus negocios facéndose amigo durante meses e gañando a súa confianza", segundo destacaron as mesmas fontes policiais, que sitúan en 288.903 euros o diñeiro estafado.

REXISTROS

Ademais, realizaron rexistros no seu domicilio e na empresa ourensana, nos que se interveu documentación relativa ás empresas de Ourense e Irún e dispositivos electrónicos.

O detido é un home de 50 anos de idade, natural de Portugal e que carece de arrestos anteriores en España.