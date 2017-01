Fitur.- Panamá presenta en Fitur a súa participación como país invitado en Xantar, que se celebra en Ourense en febreiro

O ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Him, presentou no marco de Fitur a nova campaña turística do país dirixida ao mercado internacional, así como a súa participación no Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar que se celebra do 1 ao 5 de febreiro en Ourense.

En concreto, o acto en Fitur, ao que asistiron medios de comunicación especializados de varios países, incluíu a presentación da participación de Panamá como país invitado na próxima edición de Xantar, segundo informou a organización desta feira que celebra en Ourense.

O ministro de Turismo estivo acompañado neste acto pola embaixadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia de Corró, e polo director de Xantar, Alejandro Rubín.

Este último explicou os motivos polos que Panamá resultou elixido para participar como país invitado. "Panamá non só ofrece a mellor gastronomía, regala experiencias e iso é o que hoxe en día busca o viaxeiro", dixo. Entre os asistentes a esta presentación atopábase tamén o concelleiro de Turismo da cidade de Ourense, Jorge Pumar.

O menú que Panamá presentará en Xantar inclúe carpacho de saus (fría) e sancocho panameño (quente), como entradas; escabeche de peixe con coco e lomito de porco ao achiote, como pratos fortes; e enyucado, plantinta e goyoría, como sobremesas.