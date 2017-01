O ano 2016 foi máis cálido do normal en Galicia, cunha temperatura media de 14ºC

Galicia rexistrou durante 2016 unha temperatura media de 14 graos centígrados, case medio grao por enriba dos valores esperados, o que fixo que fose un ano "cálido", segundo se destaca no informe climatolóxico de Meteogalicia, pertencente á Consellería de Medio Ambiente. O estudo reflicte, ademais que foi un período "húmido", cun aumento do 16 por cento sobre a media de precipitacións recollidas nos últimos 30 anos. As cifras contrastan con 2015, que foi un 25 por cento inferior.

Termómetro que marca a calor na rúa Capitan Eloy de Ourense durante un verán | Fonte: tarsiemtb.com

No informe indícase que houbo un comezo de ano "moi chuvioso", pero "extremadamente cálido" e un mes de xullo con algunhas noites tropicais, que non baixaron de 20 graos, principalmente nas Rías Baixas.

Ademais, o informe de Meteogalicia recolle que o número medio de días de chuvia nese mes foi de 1,2, o que o converteu no xullo máis seco dende 1986.

RAIOS

A tendencia das altas temperaturas mantívose durante a primeira quincena de agosto, segundo se pon de manifesto no informe. O resto do mes caracterizouse polos fenómenos tormentosos, que deixaron en Galicia 8.777 raios, unha cantidade maior que a suma dos raios de agostos dos últimos seis anos.

En concreto, na xornada do 24 contabilizáronse 6.359 e foi a provincia de Lugo onde a rede de medición de Meteogalicia rexistrou o maior número de raios.

O ano 2016, segundo sinala a Xunta, pechouse "con acusadas inversións térmicas con temperaturas máximas elevadas e mínimas moi baixas nas noites despexadas".

PRECIPITACIÓNS

En canto ás precipitacións acumuladas, o informe sinala a "desigual distribución" destas ao longo do ano, cun primeiro semestre "moi húmido" e un segundo, "moi seco".

Deste modo, o informe climatolóxico de Meteogalicia constata un inicio de 2016 "extremadamente chuvioso", cun "nivel de precipitacións un 142 por cento por enriba do normal", segundo puntualiza.

Pola contra, o último mes do ano destacou "polo escaso número de días de chuvia" que nalgunhas localidades alcanzou "os mínimos históricos para este mes", segundo resalta a Xunta.