A DGT establece medidas especiais para a regulación da circulación en 2017

A Dirección General de Tráfico (DGT) estableceu un conxunto de medidas especiais de regulación do tráfico, co fin de mellorar a seguridade vial, a mobilidade e a fluidez da circulación. O director xeral de Tráfico, Gregorio Montañés, explicou que o obxectivo é "empezar a actuar xa na redución da sinestralidade vial".

En concreto, a DGT fixou un complemento ao calendario nacional de probas deportivas, con datas e vías concretas nas que non se autorizarán probas deportivas, marchas ciclistas e outros eventos. Tamén se definen datas e vías nas que se realizarán restricións temporais para a circulación de vehículos pesados e actualízase a rede de estradas de uso preferente para o transporte de mercadorías perigosas.

Ademais dos taxis e os vehículos clasificados como de uso compartido no Rexistro de Vehículos da DGT, poderán circular pola calzada central BUS-VAO da A6 en Madrid, os vehículos co distintivo cero emisións. Cando o determine a sinalización variable, tamén se permitirá a circulación daqueles vehículos que posúan o distintivo ECO, C e B.

En caso de que a seguridade da circulación se poida ver comprometida por causas meteorolóxicas, poderase restrinxir a circulación de determinados tipos de vehículos. Poranse en marcha plans especiais de regulación de accesos e ordenación e xestión do tráfico en lugares con elevada presenza de vehículos a causa de acontecementos puntuais.

A DGT prevé restrinxir a circulación de vehículos pesados e lixeiros por tramos específicos da rede de estradas considerados de elevada sinestralidade nas que existe unha alternativa de maior capacidade e mellor trazado. Establécense limitacións da velocidade máxima en aqueles días e horas de maior presenza de ciclistas, co obxectivo de facilitar a súa seguridade na calzada.

Tamén solicitará a suspensión temporal das obras en vías e datas nas que se prevé que o tráfico se poida ver afectado, a excepción de aquelas que excepcionalmente por razóns xustificadas deban ser executadas de xeito urxente e inaprazable.