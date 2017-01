A campaña para o estudo da biopsia líquida do Grupo de Oncoloxía Médica do IDIS logra 40.000 euros nunha semana

A campaña de micromecenado do Grupo de Oncoloxía Médica Translacional (Oncomet) do Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de Santiago, liderado por Rafael López, para o estudo da biopsia líquida logrou 38.408 euros en apenas unha semana.

Oncomet aspira a reunir 500.000 euros en 90 días de campaña destinados á investigación dunha nova técnica na loita contra o cancro como é a biopsia líquida, un novo método de análise "máis rápida e menos invasivo", segundo indica, capaz de analizar tumores a través dunha sinxela extracción de sangue.

"O éxito desta campaña situaría a Galicia como referente nacional e europeo na investigación oncológica de precisión", segundo considera este grupo de investigadores.

De feito, insisten en que a biopsia líquida representa "un dos campos máis prometedores" no mundo da oncoloxía dos últimos tempos e no que Oncomet, segundo recorda, traballa dende hai máis de cinco anos.

PERSOAL E EQUIPAMENTO

Os fondos que se consigan a través de este campaña, que aspira a chegar aos 500.000 euros ata finais de marzo, permitirán, segundo valora Oncomet, "a contratación do persoal necesario, así como a compra do equipamento preciso para continuar coa investigación neste ámbito concreto".

As doazóns poderanse realizar por medios como a páxina web do grupo --www.oncomet.es--, a través de SMS ou da fundación do hospital (Fundación Ramón Domínguez) que o xestiona ou tamén cun ingreso nunha conta corrente --ES68 2080 0300 8730 4556 7736--.