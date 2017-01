Traballadores das plantas de elaboración e frigoríficos do grupo Nova Pescanova decidiron nunha asemblea convocada por CIG, UGT, CUT e USO, denunciar ante a Inspección de Traballo a "mala vontade de negociar" os convenios colectivos por parte da dirección da empresa, así como "cortar" as horas extra dos sábados e as que se poidan chegar a impoñer.

Ademais, avisaron de que, segundo a "vontade" que mostre a empresa, levarán adiante medidas de presión "dun ou outro calibre", entre as que mencionaron concentracións ante algún dos seus principais clientes --como Mercadona--, ou de empresas de traballo temporal, por ser as que "posibilitan competencia desleal" ante as mobilizacións".

Na asemblea, que tivo lugar na mañá deste sábado no Multiúsos da Xunqueira, en Redondela (Pontevedra), participaron uns 400 traballadores, que ratificaron o seu rexeitamento a asinar a proposta de convenio que formula a empresa e que entenden que supón "unha rebaixa brutal" nas súas condicións.

Así, se negaron a negociar "no campo da precariedade e a perda de dereitos", e avisaron de que non van renunciar a manter os convenios en vigor "e melloralos". "Para levar a bo porto é absolutamente necesario e imprescindible asumir e respectar o contido íntegro dos actuais convenios, ou non se vai poder manter a paz social", advertiron.

UNIDADE

Os voceiros puxeron en relevo o "éxito" da asemblea tanto por número de asistentes coma polo consenso alcanzado, e destacaron que "é a primeira vez que todos os comités de empresa de todos os centros se unen" --a excepción de CC.OO., que confían en que se acabará sumando--, co obxectivo de rexeitar calquera rebaixa nos seus convenios actuais.

CC.OO. tamén trasladou nestes días o seu rexeitamento ás condicións formuladas pola compañía na súa proposta, pero non se uniu na asemblea con intención de "emprazar antes a empresa a que sente a negociar de xeito rigoroso dentro do grupo". Non obstante, advertiu que, en caso de que a dirección non abandone "esa mala fe", falarán co resto de sindicatos para mobilizarse.

As próximas reunións entre a empresa e os comités dos distintos centros están previstas para os días 31 de xaneiro e 1 e 2 de febreiro, tras as que CIG, UGT, CUT e USO decidirán as medidas a adoptar "segundo a vontade que teña a empresa". Despois diso, en aproximadamente un mes, convocarán outra asemblea cos traballadores.

"ROZA O TERRORISMO PATRONAL"

De acordo cos sindicalistas, entre outras cuestións a empresa pretende baixar os salarios, incrementar as xornadas laborais e a flexibilidade de xornada, crear categorías "tercermundistas" e incluír IPCs variables. "Levamos 8 ou 9 meses negociando e non se chegou a ningún avance, a conclusión é que só conta o que decide a empresa", criticou Ricardo Castro (CUT).

A secretaria nacional da Federación de Alimentación da CIG, Dores Martínez, remarcou que "non é certo que a empresa formule un só euro de incremento salarial" porque coa perda dos trienios os traballadores "perden máis". Ademais, engadiu que non van asumir un incremento de xornada anual nin uns salarios "inferiores" para novas contratacións.

"O feito de que a empresa despois de nove meses siga empeñada en propostas destas características roza o terrorismo patronal, e imos en camiños contrarios a novos acordos", selou e reiterou que para que frutifiquen os novos convenios é necesario partir da base dos actuais.

"A paz social e a paciencia dos comités ten un límite, e a ese límite acábaselle de poñer fin. A asemblea co éxito e unidade que tivo, marca antes e despois nos procesos de negociación", asegurou a presidenta do comité do centro industrial de Chapela, Candelaria Martínez, antes de incidir en que "a pelota está no tellado do grupo Pescanova".