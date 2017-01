A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, defendeu este sábado que Galicia disporía de "3.500 millóns de euros máis" para "blindar os servizos públicos e mellorar a sanidade e a educación", así como para impulsar "políticas de modernización do país", cun concerto económico galego.

Durante unha xornada de traballo, a voceiro nacional do Bloque apostou, unha vez máis, por un novo modelo de financiamento para Galicia: "Un modelo de concerto económico que nos permita responsabilizarnos do noso presente e do noso futuro", subliñou a parlamentaria nacionalista, xusto antes de cargar contra o actual modelo, que ve "centralista".

Nesta liña, explicou que un concerto económico brindaría aos galegos a capacidade de controlar o diñeiro que pagan en impostos. "Isto significaría que, como mínimo, disporiamos de 3.500 millóns de euros máis para blindar os servizos públicos", relatou.

De igual modo, fixo fincapé en que este concerto económico tamén permitiría á Comunidade dispoñer de instrumentos para aplicar unha fiscalidade "xusta", para que "pague máis quen máis ten". "Nós temos moi claro que Galicia é unha nación. Confiamos no potencial de Galicia e non compramos a falsa idea de que vivimos da solidariedade do Estado", remarcou Pontón, quen considera que esta comunidade "nada lle debe ao Estado" senón que, ao seu xuízo, é o Estado quen ten "unha débeda cos galegos e galegas".

A continuación, precisou que, se se analizan os datos oficiais do sistema de financiamento, se pode observar como na última liquidación feita pública --corresponde aos datos do ano 2014-- Galicia achegou ao Estado "máis de 11.000 millóns de euros" pola vía dos impostos. "Mentres, o Estado, polo sistema de financiamento, simplemente lle transferiu ao noso país 7.034 millóns de euros", denunciou a deputada do Bloque.

COTA DE EUSKADI

Neste sentido, indicou que, se se ten en conta como se calcula neste momento a cota que paga Euskadi ao Estado, entón a achega que Galicia tería que facer ao Estado "sería de 630 millóns de euros". "De aí sáenos a cifra de que teriamos, para desenvolver o noso país, máis de 3.500 millóns de euros,", calculou.

Con esta cifra, asegurou, a Xunta non tería que provocar "recortes tan importantes na sanidade, na educación e na dependencia". "Ademais, a Xunta non tería que recorrer a unha débeda que ten unhas cifras absolutamente preocupantes no noso país. Estamos a destinar [...] aproximadamente 20 euros de cada 100 que gasta a Xunta a pagar débeda", lamentou, xusto antes de remarcar que, con este concerto económico, Galicia non tería que recorrer ao endebedamento, que ve "culpa" de Feijóo.

"Solo dende unha mentalidade colonial pódese dicir que Galicia salgue perdendo co concerto económico", ha aseverado Pontón, quen pediu a PP, En Marea e PSdeG que "non enganen os galegos" sobre "a capacidade" que Galicia ten "como país" e que "non hipotequen" o futuro dos galegos e galegas seguindo "un modelo inxusto, discriminatorio e centralista". E é que, na súa opinión, este último está a privar os cidadáns de "recursos moi importantes".

Por iso, solicitou a estes tres partidos que "baixen dun tren" que, ao seu xuízo, "conduce" aos galegos e galegas á "irrelevancia política". "Avancemos nun pacto de país nun tema clave como é o modelo de financiamento", resolveu.

REMATAR CO "ESPOLIO"

Así mesmo, apostou por rematar co "espolio", pois lamentou que hai moitas empresas que "viven dos recursos e do traballo en Galicia" pero, finalmente, "acaban pagando os seus impostos en Madrid".

A voceiro nacional tamén lanzou un dardo aos populares ao referirse á "suposta baixada de impostos" que proclama este partido: "O PP foi quen máis subiu os impostos e dun xeito inxusto nos últimos tempos. Aí temos a suba do IVE, que pagan tanto unha persoa que está desempregada como un multimillonario", denunciou.

Este encontro realizado na sede do Bloque é o primeiro que a organización frentista organizou en materia de financiamento. E é que Pontón precisou que o seu partido impulsará unha campaña social a favor dun concerto económico galego e en contra do actual modelo "centralista e discriminatorio".

CAMPAÑA SOCIAL

Trátase dunha campaña, explicou, que se trasladará aos concellos. Pero ademais, desenvolveranse encontros con organizacións sociais. "As Nosas posicións non están determinadas polo que queira Feijóo", remarcou a parlamentaria do Bloque, xusto antes de argumentar que, se fose así, entón Galicia non podería "aspirar a nada". "Só ás fragullas", censurou.

Así mesmo, a voceiro do Bloque defendeu a constitución dunha comisión de estudio no Parlamento galego sobre o modelo de financiamento.