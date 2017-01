A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, defendeu este sábado a proposta do Concello de Santiago a AENA para que o aeroporto da capital galega pase a chamarse Rosalía de Castro, Santiago de Compostela-Lavacolla. "Paréceme que é unha proposta que está ben", manifestou ao respecto.

Tras participar nunha rolda de prensa en defensa dun concerto económico galego, a parlamentaria nacionalista lamentou, nembargantes, que sexa AENA quen teña a última palabra. "(Sería) moito mellor que as competencias en materia de aeroportos fosen de Galicia e non do Estado", defendeu.

E é que, ao seu xuízo, o "lóxico" sería que a decisión de cambiar o nome ao aeroporto da capital galega se puidese adoptar en Galicia. "E non esperar se, dende Madrid, lles parece ben ou non", apostilou a tamén voceiro parlamentaria do Bloque.

A continuación, Ana Pontón tirou de ironía para denunciar este feito: "Vivimos no Estado máis descentralizado do mundo cando, nin tan siquiera, podemos decidir o nome dos nosos aeroportos", ironizou, ante as risas dos militantes.