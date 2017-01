Salvamento remolca ata Ferrol un pesqueiro con cinco tripulantes que quedou sen máquina por unha avaría

Salvamento Marítimo remolcou, durante unhas 15 horas, ata o Porto de Ferrol a un pesqueiro con cinco tripulantes a bordo tras quedar sen máquina por un fallo no motor cando se atopaba a unhas 30 millas de Estaca de Bares.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, ás 14,30 horas do venres o Centro de Salvamento de Fisterra recibiu a chamada do pesqueiro 'Claude Moinier II', de 34 metros de eslora e con cinco tripulantes, para avisar de que tiña unha avaría no motor e estaba sen máquina, polo que pedía remolque.

O pesqueiro, que cubría unha ruta entre Francia e Ferrol, informou uns minutos despuñes ao Centro de Salvamento da Coruña de que os cinco tripulantes estaban "ben", segundo sinalaron as mesmas fontes, que concretaron que "en ningún momento" solicitaron evacuación.

A embarcación 'Salvamar Shaula' de Salvamento, sobre as 17,00 horas do venres, fixo firme o remolque e, tras máis de 15 horas, ás 8,30 horas deste sábado deixaba no Porto de Ferrol o pesqueiro, onde foi asistido por un remolcador portuario.