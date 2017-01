Fitur.- A Ruta da Lamprea, promovida por Turismo de Galicia, recibe o premio Excelencias Gourmet

A Ruta da Lamprea promovida por Turismo de Galicia recibiu, no marco da 37 edición da Feira Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) o premio Excelencias Gourmet que concede anualmente este grupo co obxectivo de fomentar a calidade en diferentes ámbitos, todos eles relacionados co turismo, a gastronomía e a cultura.

Segundo informa a Xunta, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, foi a encargada de recibir este galardón de mans do presidente do Grupo Excelencias, José Carlos de Santiago, a "este produto turístico diferenciador baseado no milenario peixe de gran tradición e arraigamento en Galicia" e que foi posto en marcha o pasado ano.

Esta ruta gastronómica abrangue 18 municipios galegos situados nas beiras do Miño, Ulla e Tambre, "combinando o compendio de recursos que atesoura cada unha das zonas destes ríos coa visita a lugares de interese natural e cultural do seu contorno", segundo explica a Xunta.

Así, a través da Ruta da Lamprea pódense descubrir os principais recursos naturais, gastronómicos e culturais destes concellos arredor dos labores de pesca e a gastronomía "deste singular pescado".