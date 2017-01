Metaldeza colabora coa USC nun proxecto para orientar alumnos sobre a entrada no mercado laboral

Metaldeza, por segundo ano consecutivo, colabora coa Universidade de Santiago de Compostela (USC) no proxecto chamado 'Mentoring USC', cuxo obxectivo é poñer en contacto o alumnado de máster, graduados ou alumnado de último ano de grao con directivos e profesionais de empresas, co fin de que estes últimos, poidan orientalos e apoialos na busca de emprego e no desenvolvimiento da súa carreira profesional.

O programa permite, ademais, segundo informa Metaldeza, "completar un círculo que se inicia nas aulas, onde a universidade prepara, forma, promove habilidade e competencias" e ás que este novo programa "xunta agora a aplicación práctica de promover o contacto co mundo laboral", segundo engade.

O director de Recursos Humanos de Metaldeza, Florencio Núñez, compartirá coñecementos e experiencias e aconsellará as persoas "mentorizadas".

A empresa comprometeuse a asistir á sesión de presentación do proxecto que será o próximo día 1 de febreiro e á sesión de clausura do programa, na que os participantes compartirán os seus resultados e experiencias.

Ademais, tamén manterán un mínimo de catro reunións coas persoas "mentorizadas" no seu lugar de traballo ou por medios telemáticos durante os próximos catro meses posteriores á presentación.

No programa poden participar os estudantes de máster ou do último ano de grao e graduados que queiran contactar para que os axude a alcanzar un mellor aproveitamento do seu potencial e facilitar o acceso a recursos profesionais apropiados.