O presidente do PP pontevedrés, Alfonso Rueda, reivindicou este sábado "o dereito á presunción de inocencia" do alcalde de Valga, José María Bello Maneiro (PP); de seis edís do seu actual equipo de goberno; e doutros dous exconcelleiros populares, os que foron citados como investigados por un delito de prevaricación administrativa para declarar ante a xuíza do xulgado de instrución número 1 de Caldas nunha causa aberta polo suposto cobramento irregular de axudas de custo dende 1992.

"Dereito á presunción de inocencia e aplicación do mesmo criterio que aplicamos sempre", defendeu Rueda antes de participar no acto en conmemoración do 35º aniversario da toma de posesión de Gerardo Fernández Albor como presidente da Xunta.

"Están implicados nun proceso, sen máis, neste momento,", subliñou o tamén vicepresidente da Xunta, quen precisou que, "en función da evolución do proceso", o seu partido tomará as decisións oportunas. "Como fixemos outras veces", apostilou ao respecto.

Polo momento, defendeu, é preciso "reivindicar", ao igual que se fai en "tódolos casos" e tal e como o PPdeG fixo "sempre", a "presunción de inocencia" do alcalde de Valla e dos concelleiros e exconcelleiros investigados. "E de calquera que se atope nesta situación", engadiu.

Na providencia con data deste xoves 19 de xaneiro, á que tivo acceso Europa Press, a cita como investigados para declarar o 29 de marzo o alcalde, José María Bello Maneiro, así como aos concelleiros populares Román Castro Castromán, Ramona Otero Tanoira, Begoña Piñeiro Busto, Manuel Ferreiro Maneiro, José Ángel Souto Jamardo e Carmen Gómez Pardal.

En total, son sete dos nove concelleiros cos que conta na actualidade o PP no Concello --onde o PP ten nove edís e o PSOE, catro--.

Así mesmo, cita como investigados para declarar o 5 de abril aos exconcelleiros do PP en pasadas lexislaturas Juan Bautista Potel Calva e Peregrina Abril Castromán. Ese mesmo día tamén se tomará declaración, neste caso en calidade de testemuñas, ao interventor e ao secretario do Concello.

Estas citacións chegan despois da denuncia presentada en verán de 2016 polo grupo municipal socialista pola celebración dunhas reunións por parte do equipo de goberno popular coñecidas como "comisións de organización", ás que só asistían edís o PP que cobraban entre 50 e 60 euros por encontro, e que se celebraban de forma semanal sen presenza de funcionarios que levantasen acta.