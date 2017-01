A II Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandaría, Abanca Cimag-GandAgro 2017, que se celebrará do 26 ao 28 de xaneiro na Feira Internacional de Galicia Abanca, acollerá durante o seu segundo día a xornada técnica 'Xestión sostible de xurros', organizada pola empresa Rosber.

En concreto, segundo informa a organización, impartiranse catro relatorios de man doutros tantos expertos do sector. A presentación dun novo sistema de extracción semanal do xurro que aumenta a produción de carne reducindo os custos e emisións contaminantes será o tema de apertura, con Jus Tienda, técnica de medio ambiente, como a encargada de debullalo.

A continuación Ramón Gea, director comercial de Mecánicas Segalés, exporá os beneficios da separación líquida e sólida do xurro. A terceira dos relatorios versará sobre as plantas de adecuación de nitróxeno segundo a extensión de terras de ragadío e estará a cargo do enxeñeiro agrícola Juan Sánchez, xerente de Proinser Levante, empresa de enxeñaría almeriense especializada en tratamentos de xurro.

O encontro pecharase con Roger Carles, enxeñeiro especializado en sistemas de tratamentos de zurros e técnico da empresa Carles Rural, de Lérida, quen se encargará de falar da planta de NDN para a redución de nitróxeno nos xurros.

Por outra banda, a feira acollerá os dous primeiros días outra xornada que abordará varios tema de interese para o sector, a cargo da cooperativa Delagro.

OUTROS TEMAS

O xoves a aplicación de fertilizantes e as aboadoras de proxección ocuparán a primeira intervención, a cargo de Mariano Nogales, do Departamento de Enxeñaría Agrícola e Forestal da Estación de Ensaios e Caracterización de Aboadoras e Sementadoras (EECAS) da Universidade de Valladolid.

A segunda falará sobre a "pegada", a importancia, do carbono do chan para as forraxes e estará a cargo de Gregorio Salcedo, profesor de Nutrición Animal e xefe do Departamento de Calidade e Innovación do Centro Integrado de FP 'La Granja', de Cantabria.

En canto ao venres, a xornada incluirá dous relatorios nos que María Hermida, de Finca de Mouriscade, dará a coñecer a evolución de resultados analíticos de forraxes en explotacións gandeiras, e Mario García, director técnico de 3 F Technology, falará sobre manexo do ensilado e aplicación de conservantes.