Os socialistas piden que o problema lácteo sexa tratado como "unha verdadeira cuestión territorial de Estado", polo que presentan unha iniciativa conxunta no Senado asinada polos grupos socialistas de toda a cornixa cantábrica e León.

Os deputados autonómicos José Manuel Pérez Seco e Loli Toja e o senador Ángel Mato visitaron este sábado a explotación gandeira S.A.T. Busto-Corzón e participaron nunha reunión coa Asociación de Gandeiros de Mazaricos, na que escoitaron as demandas do sector e presentaron novas iniciativas parlamentarias.

Entre elas, Mato apuntou unha "relevante moción" conxunta asinada por todos os grupos socialistas da cornixa cantábrica e León --Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e León-- que levarán ao Senado con "medidas estratéxicas" para o sector lácteo, segundo destacan os socialistas, co fin de que sexa tratado como "unha verdadeira cuestión territorial de Estado".

O senador socialista, que reclamou a necesidade de "medidas estruturais", advertiu de que "sería unha temeridade poñer en risco un sector esencial para o desenvolvemento do medio rural".

A moción recolle un total de 12 medidas para incorporar un réxime sancionador ao acordo lácteo, establecer un prezo sostible, darlle transparencia aos prezos, promover a identificación da orixe ou establecer un instrumento financeiro específico ao servizo das explotacións gandeiras lácteas.

INICIATIVAS NO PARLAMENTO

Os socialistas trasladaron tamén as principais iniciativas que presentarán no Parlamento de Galicia relativas ao sector. De este modo, o voceiro de gandaría, José Manuel Pérez Seco, destacou as referidas ás axudas da Política Agraria Común (PAC) para axilizar os pagamentos; unha revisión dos contratos para evitar prezos abusivos no leite ou un plan especial de mellora do Bantegal.

Polo seu lado, a deputada pola Barbanza Loli Toja puxo a disposición de todo o tecido asociativo da zona para poder ser altofalante das súas demandas na Cámara galega.

Toja lamentou que "un sector clave para a nosa comunidade teña que loitar para alcanzar unha remuneración digna polo seu traballo". Nesta idea incidiu Pérez Seco, que recordou que dende 2015 pecharon máis de 900 explotacións gandeiras en Galicia e baixou un 11 por cento a produción. "Aínda así Galicia produce máis do 40 por cento do leite de toda España", sentenciou.