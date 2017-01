Un total de 40 proxectos de negocio aspiran a pasar á última fase da aceleradora ViaGalicia

Un total de 40 proxectos de negocio, 20 na sede de Nigrán (Pontevedra) e outros tantos en Lugo, aspiran a pasar á última fase do programa de aceleración de empresas de ViaGalicia, competindo nun proceso polo que serán 15 os elixidos para a súa instalación no polígono de Porto do Molle, na localidade pontevedresa.

Tal e como informou o Consorcio da Zona Franca de Vigo, durante este venres e sábado foron presentadas ante o comité técnico as propostas que superaron a fase de pre aceleración --ata agora coñecida baixo a denominación de 'Academia'-- da cuarta edición de ViaGalicia.

O comité técnico, conformado por membros do Consorcio, da sociedade de capital-risco Vigo Activo, de Xesgalicia e da Axencia Galega de Innovación, dará a coñecer aos 15 finalistas o próximo venres, día 27, os que poderán acceder a un financiamento de 125.000 euros e contarán con servizos personalizados de 'mentoring' e un espazo gratuíto de 'coworking'.

No concurso inicial, ViaGalicia recibiu máis de 300 ideas de negocio, a maioría delas centradas na fábrica intelixente en sectores estratéxicos como o téxtil, alimentación e pesca, e varios deles vinculados á industria aeroespacial. Os seleccionados do primeiro grupo poderanse instalar no Centro de Negocios de Porto do Molle, e os segundos no Edificio Aeroespacial.