A Xunta renova a súa colaboración coa Asociación de Cans de Salvamento de Galicia para buscar persoas desaparecidas

A Xunta de Galicia renovou o convenio coa Asociación de Cans de Salvamento de Galicia (Casaga) para a busca e rescate de persoas desaparecidas ante determinadas situacións de emerxencia na comunidade.

O director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, mantivo unha reunión esta semana con membros desta asociación, e como resultado desta acordouse renovar o convenio para a busca de persoas falecidas.

No encontro, segundo informa a Xunta, abordaron tamén cuestións relativas a formación e exercicios de adestramento conxuntos. Durante o ano pasado, a petición de o CAE 112, mobilizáronse 25 equipos cinolóxicos compostos por un guía e o seu can.

A Asociación de Cans de Salvamento de Galicia naceu en 2000 coa idea, segundo recorda a Xunta, de prestar un servizo na Comunidade galega, onde os cans "desempeñan un papel preponderante", e colabora co Goberno galego dende o ano 2005 mediante axudas económicas que facilita o seu mantemento e funcionamento.

As principais intervencións que levaron a cabo en colaboración coa Xunta son actuacións na derruba do Centro Odeóns Narón e de edificios en Ferrol polo ciclón 'Gordon', no terremoto de Sumatra en 2009 e diferentes operativos de busca en Galicia, cunha media de entre oito e dez intervencións anuais.