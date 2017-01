A federación de sanidade de Comisións Obreiras (CC.OO.) elevou as cifras achegadas pola Xerencia da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo sobre a lista de espera para operarse ata un total de "preto de 24.000 doentes" na área sanitaria viguesa.

Segundo trasladou o sindicato, os datos ofrecidos pola Xerencia da EOXI viguesa non reflicten "toda a verdade" e refírense unicamente á "lista estrutural". "O que non di é que outros doentes están na lista non estrutural, que compoñen os que se derivan a outros centros concertados ou os que rexeitan ser operados nunha data ou un centro concertado", explicou.

Así as cousas, mantivo que nos hospitais do Sergas en Vigo hai case 19.000 persoas esperando unha intervención cirúrxica, ás que se suman "preto de 5.000" no Hospital Povisa. Nesta liña, reiterou que "dende hai varios anos, Vigo está á cabeza das lista de espera de Galicia e das maiores de España".

Segundo comentou, trátase dunha situación que considerou "consecuencia da redución nun 40% do proxecto inicial" do Hospital Álvaro Cunqueiro, así como da "redución de nove quirófanos e de persoal, que repercute nos quirófanos e noutros servizos do hospital".

De feito, engadiu que as listas de espera en servizos como trauma, oftalmoloxía, e uroloxía son "intolerables".