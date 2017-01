O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, insta as directivas das entidades galegas en Cataluña a "afondar" na unidade de esforzos co fin de que as iniciativas "teñan máis forza".

Na súa visita á Comunidade catalá, Miranda ponse ao día no referente a información sobre as vías de colaboración entre o Goberno autonómico e as distintas entidades galegas en Cataluña, e estúdanse fórmulas para optimizar esa colaboración, e tamén entre as propias entidades segundo destaca a Xunta nun comunicado.

"Os galegos residentes nesta terra foron exemplo canto decidiron unir esforzos. Insto as directivas das entidades a afondar nesa idea de unidade, de maneira que tanto as súas iniciativas, como as que desenvolvemos dende a Administración, coa súa colaboración, teñan máis forza, e toda a repercusión posible no ámbito onde desenvolven a súa actividade", sostivo Rodríguez Miranda.

En concreto, Miranda tiña previsto este sábado reunirse con directivos de diversas entidades galegas con presenza en Cataluña. Trátase, segundo explica a Xunta nun comunicado, do primeiro acto fose de Galicia do alto cargo autonómico tras o falecemento o xoves de que fose secretario xeral para a relación coas Comunidades Galegas, Fernando Amarelo de Castro, de "quen todos teñen gravada a súa importancia como pedra angular do recoñecemento institucional da Galicia universal", valorou.

"Alá onde estea, honraremos a memoria de don Fernando intentando, coa nosa humilde achega, continuar o traballo que o había comezado", apostilou Miranda.

O alto cargo autonómico ten prevista na tarde deste sábado a asistencia aos actos do 125 aniversario do Centro Galego de Barcelona, que preside Manoel Carrete, no Centro de Cultura Contemporánea da capital catalá, con posterior cea de confraternidade no propio Centro Galego.