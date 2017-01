Albor: “Vexo a culminación do sono autonómico que se iniciou hai agora 35 anos”

Gerardo Fernández Albor recibiu unha homenaxe este sábado no Parlamento galego con motivo do 35 aniversario da súa toma de posesión como presidente da Xunta de Galicia, que se celebrou o 21 de xaneiro de 1982 no convento de San Domingos de Bonaval da capital galega.

Gerardo Fernández Albor e Alberto Núñez Feijóo | Fonte: @FeijooGalicia.

O acto, celebrado no Salón dos Reis da Cámara galega, tamén serviu para conmemorar os 35 anos da constitución do Parlamento galego, efeméride que tivo lugar o pasado 19 de decembro. O expresidente Albor non puido acudir ao acto, aínda que mostrou a súa gratitude polo recordo á súa figura a través dun video.

Así, a homenaxe contou coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a presidenta do Congreso, Ana Pastor, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, así como os voceiros parlamentarios de PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, e En Marea, Luís Villares, entre outras personalidades. Pola súa banda, o BNG non contou con representación no acto.

Así mesmo, representantes dos grupos parlamentarios da I Lexislatura (1981-1985) tamén interviñeron no Pazo do Hórreo. Deste modo, figuras da política galega como Camilo Nogueira (Esquerda Galega), Xerardo Estévez (PSOE), Aurelio Mirás Portugal (UCD) e Tomás Pérez Vidal (AP) recordaron os primeiros pasos da Cámara galega.

DISCURSO DE ALBOR

A través dun video proxectado tras as intervencións dos deputados do primeiro Parlamento galego --a sede da cal foi o Pazo de Xelmírez, para logo ser trasladado á súa situación actual-- , Gerardo Fernández Albor agradeceu o xesto e mostrou o seu "orgullo" polo "momento político" de Galicia.

"Sento un lexítimo orgullo cando contemplo o noso momento político e vexo o traballo honesto e cabal de Alberto Núñez Feijóo á fronte do Goberno galego. A miña valoración non ten que ver só cunha cuestión partidista, senón que vexo nel a culminación do sono autonómico que se iniciou fai agora 35 anos", manifestou Albor.

Así, tras emprazar a que "vostedes xulgarán o traballo realizado naquela época", indicou que "nada" do "logrado" en eses anos "sería posible sen o pobo galego, a súa constancia, o seu traballo e o seu sentidiño", xa que son os cidadáns os autores desta Galicia "cordial".

LABOR "IMPRESCINDIBLE"

O titular do Goberno galego destacou o labor "imprescindible" realizado por Gerardo Fernádez Albor nunha época de "autogoberno precario" na que "carecía de precedentes dos que se guiar" na súa tarefa á fronte da Xunta.

Deste modo, enxalzou a "épica da normalidade" levada a cabo por Albor a través dun "mantra que repetía a miúdo: o 'sentidiño'", filosofía na que confluían o seu "xeito de ser", a bagaxe do "galeguismo histórico" e "o sentido común que sustentan as democracias".

Para Feijóo, Albor é o "máximo expoñente" da "xeración de 'bos e xenerosos'" que conseguiu facer da "autonomía" o "fogar de todos" e, por conseguinte, trasladar o "sentido democrático de Galicia" ás institucións.

"A autonomía é o sistema idóneo para Galicia e para a súa convivencia cos demais pobos de España. Hai que dicilo nesta efeméride, nun momento no que o Estado autonómico volve sufrir opinións diversas,", manifestou o presidente galego.

ETAPA DE "ILUSIÓN E COMPROMISO"

Na súa intervención, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, recordou os inicios da Cámara galega, "uns tempos nos que a precaridade de medios materiais se vía sobradamente compensada pola ilusión e o compromiso autonomista dos 71 deputados e deputadas que debutaban naquela estanza románica de Xelmírez".

Tras isto, e logo de agradecer a tarefa daqueles "fundadores", lamentou que esa etapa de inicio da autonomía conte "cun relativo descoñecemento" por parte da sociedade que "podería facer supoñer que Galicia contou dende sempre coas súas propias institucións, ignorando que son o resultado dun larguísimo camiño".

Tamén tivo palabras de agradecemento e recordo á figura do primeiro presidente do Parlamento, Antonio Rosón; para logo indicar que "conmemorar ao mesmo tempo" o aniversario da Cámara galega e da investidura de Albor "non é unha decisión casual", xa que supón "poñer en valor o seu papel determinante na estrutura institucional de Galicia".

"O presidente Albor asumiu a tarefa de impulsar o autogoberno de Galicia practicamente dende a nada", asegurou Santalices, quen cre que este traballo tivo resultados "visibles" en pouco tempo malia "as limitacións daquel tempo" e da "desconfianza ou da indiferenza que aquela empresa suscitaba".