A Xunta crea un grupo de traballo para reforzar a defensa dos intereses da flota de baixura sobre o botiquín

As consellerías do Mar, Sanidade e Economía, a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Isga), constituíron esta semana un grupo de traballo para reforzar e continuar coa defensa dos intereses da flota de baixura en relación ás obrigas sobre a botica de primeiros auxilios tipo 'C' que deben levar a bordo os buques.

Segundo informou a Xunta nun comunicado, este traballo coincide coa revisión que leva a cabo a Unión Europea sobre a normativa que regula estes aspectos.

Este grupo constituíuse no marco dunha reunión que a conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantivo co secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes; coa directora do Issga, Adela Quinzá-Torroja, e con representantes das federacións de confrarías de pescadores. A ela tamén asistiron o director do 061, José Antonio Iglesias, e a xefa de equipo técnico de Medicina Laboral, Nieves Lorenzo.

O obxectivo desta mesa de traballo, segundo concreta a Xunta, é reunir información para complementar as propostas de Galicia trasladas á Unión Europea en defensa da flexibilización das obrigas esixidas á flota de baixura sobre a botica de primeiros auxilios que deben levar a bordo das embarcacións.