A dirección de Nueva Pescanova sostivo que, no marco da negociación dos convenios colectivos das plantas de elaboración e frigoríficos do grupo, ofreceu "dende o inicio unhas condicións laborais que melloran os convenios vixentes no sector", e defendeu, ademais, que a súa intención é "conseguir un convenio que garanta o emprego".

Así trasladouno nun comunicado remitido este sábado, con posterioridade a unha asemblea convocada por CIG, UGT, CUT e USO, na que participaron uns 400 traballadores, que acordaron denunciar ante a Inspección de Traballo a "mala vontade de negociar" da empresa, así como "cortar" as horas extra e esperar ás seguintes reunións para valorar outras accións.

Malia as críticas recibidas estes días por estes sindicatos e CC.OO., a dirección da multinacional remarcou que "velou sempre polos seus empregados", aos que considera como "o seu principal activo", e mantivo que "non escatimou dedicación nin recursos humanos á hora de atender as demandas dos traballadores no marco da mesa negociadora do convenio".

"VONTADE NEGOCIADORA"

Neste sentido, reiterou a súa "vontade negociadora e de diálogo, adoptada dende o inicio das negociacións" por entender que é "a base para acadar un acordo satisfactorio para ambas as dúas partes"; e garantiu que "continuará cumprindo, como ata agora", o calendario de reunións acordado.

Finalmente, a dirección da multinacional galega apuntou que espera coñecer unha proposta concreta dos traballadores nas próximas reunións, previstas para os días 31 de xaneiro e 1 e 2 de febreiro nos distintos centros de traballo.

CRÍTICAS DOS SINDICATOS

Nos últimos días, os sindicatos CIG, UGT, CUT e USO por un lado, e CC.OO. por outro, denunciaron publicamente que a proposta de convenio da empresa é "precarizadora" e supón "traballar máis horas e gañar menos", ante o que todos eles trasladaron o seu rexeitamento "unánime" e advertiron a posibilidade de organizar mobilizacións.

Entre outras cuestións, critican que a empresa intenta "botar abaixo" o convenio vixente, "que se conseguiu a base de moito esforzo", e impoñer un convenio "que se asemella máis ao estatal" e que supón empeorar as súas condicións mentres se fan "fichaxes estrela con salarios impresionantes" e os responsables encargados das negociacións "cobran bonus escandalosos".