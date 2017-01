Cinco asociacións de persoas con enfermidades de Pontevedra poñen en marcha o proxecto 'Xuntos non Camiño'

Cinco asociacións de persoas con enfermidades de Pontevedra comezarán este domingo, 22 de xaneiro, a inicitiva 'Xuntos non Camiño' co fin de mostrar que as patoloxías que representan estes colectivos "non son unha impedimiento".

Segundo explicaron, 'Xuntos non Camiño' pretende completar por etapas o Camiño Portugués dende Tui (Pontevedra) para, ademais, "seguir reclamando medidas que normalicen o día a día destes enfermos".

Os colectivos participantes son a Asociación de Amigos dá Pontevedrada (Asampo), a Asociación Socio-sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal (Asseii), a Asociación de Nenos con Diabete de Galicia (Anedia), a Asociación para a Promoción dá Mobilidade Alternativa (Pedaladas) e a Asociación de Atención á Parálese Cerebral (Amencer-Aspace).