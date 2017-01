Avisos por baixas temperaturas en 14 provincias este domingo, entre elas Lugo e Ourense

As temperaturas mínimas provocarán este domingo avisos en 14 provincias. Huesca, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Lleida, Lugo, Ourense e La Rioja rexistrarán temperaturas que chegarán aos seis graos baixo cero e irán acompañadas de fortes xeadas.

As máximas tamén descenderán no extremo norte peninsular, mentres que sufrirán un leve ascenso no sueste. O resto manterase sen cambios, segundo informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

En toda a costa este da Península e nas illas Baleares activarase avisos de risco importante a causa do vento e as ondas, que poderán alcanzar os 5 metros de altura.

A cota de neve situarase nos 1.200 metros en Baleares. Na área mediterránea peninsular establecerase entre os 800 e os 1.000 metros e entre os 600 e os 800 metros no resto, subindo ao longo da xornada.

O ceo amencerá moi anubrado ou cuberto en Cataluña, na Comunidade Valenciana, en Baleares e en Melilla. As nubes irán acompañadas de precipitacións fortes ou persistentes que poderán desembocar en tormentas ocasionais en Baleares, nos litorais de Girona, no Sur de Valencia e no norte de Alicante.

Choverá de modo máis feble en diferentes puntos do Sistema Ibérico, no Cantábrico e no norte das illas Canarias de maior relevo. No Alto Ebro, en Aragón e noutras zonas de montaña do extremo este peninsular poderán aparecer algúns chuvascos.

Noutras zonas da metade norte e do terzo este da Península observaranse algúns intervalos nubrados. No resto, pouca presenza de nubes ou ceos despexados.

O vento será do oeste no litoral de Alborán, e de compoñente norte no resto do país. No litoral oriental peninsular e en Melilla, predominio de forte. Vento con intervalos de moi forte no litoral de Valencia e en Baleares.